PARIS (Dow Jones)--Der französische Versorger EDF und der Ölkonzern Total verkaufen ihre Beteiligung am Flüssigerdgasterminal Dunkerque in Höhe von insgesamt 75 Prozent an zwei Investorengruppen. Die staatlich kontrollierte Electricite de France SA (EDF) teilte mit, sie verkaufe ihren Anteil von 65 Prozent für einen durchschnittlichen Unternehmenswert von rund 2,4 Milliarden Euro. Die Total SA teilte separat mit, sie trenne sich von 10 Prozent, nannte aber keinen Wert. Die Transaktion werde voraussichtlich in zweiten Halbjahr abgeschlossen.

Eine der beiden Gruppen, die von Fluxys Belgium SA, AXA Investment Managers und Credit Agricole Assurances gebildet wird, werde 35,76 Prozent an der Dunkerque LNG halten, die das LNG-Terminal besitzt und betreibt, teilte Total mit. Fluxys hält bereits 25 Prozent an Dunkerque und wird das Unternehmen nach Abschluss der Transaktion in ihrer Bilanz konsolidieren, wie EDF mitteilte.

Ein koreanisches Konsortium bestehend aus Samsung Securities Co, IBK Securities Co. und Hanwha Investments & Securities Co. GmbH werde die anderen 39,24 Prozent halten.

June 29, 2018 12:54 ET (16:54 GMT)

