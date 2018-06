Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst der Woche vom 25. bis 29.06.2018

MONTAG

Goldman senkt Südzucker auf 'Sell' - Ziel 11 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Südzucker von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 13 auf 11 Euro gesenkt. In der aktuellen Bewertung sei eine Zuckerpreiserholung eingepreist, mit der er so nicht rechnet, schrieb Analyst John Ennis in einer am Montag vorliegenden Studie. Er geht dagegen in einer am Montag vorliegenden Studie von anhaltendem Überangebot und einer nur schleppenden Preisstabilisierung aus.

Nomura senkt Intel auf 'Neutral' und Ziel auf 55 US-Dollar

LONDON - Das japanische Analysehaus Nomura hat Intel nach dem Ausscheiden des Konzernchefs Brian Krzanich von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 60 auf 55 US-Dollar gesenkt. Der Chipkonzern sei nun wie ein Schiff ohne Segel, schrieb Analyst Romit Shah in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Abgang des Managers enttäusche in mehreren Belangen. So komme zur allgemeinem Unsicherheit über die langfristigen Geschäftsperspektiven nun noch ein Machtvakuum hinzu. Das Unternehmen sollte nun einen externe Manager wie Hock Tan oder Sanjay Jhaan an die Spitze holen, die beide gezeigt hätte, dass sie Werte für Aktionäre steigern können. Intel habe aber noch nie einen CEO von außen geholt.

Bryan Garnier startet Ceconomy mit 'Neutral' - Ziel 10,40 Euro

LONDON - Das Investmenthaus Bryan Garnier hat Ceconomy mit "Neutral" und einem Kursziel von 10,40 Euro in die Bewertung aufgenommen. Kurzfristig habe das Handelsunternehmen mit Problemen zu kämpfen, mittelfristig sei Ceconomy aber einer Erholungs-Story, schrieb Analyst Clement Genelot in einer am Montag vorliegenden Studie.

DIENSTAG

Baader Bank hebt Covestro auf 'Buy' - Ziel weiter 84 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat Covestro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 84 Euro belassen. Die aktuellen Gewinnerwartungen des Marktes für die Jahre 2018 und 2019 seien zu niedrig, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Denn die Angebotsengpässe auf dem Markt bei Polycarbonaten und dem Kunststoff TDI, von denen Covestro zuletzt profitierte, sollten noch länger anhalten. Der kommende Kapitalmarkttag dürfte nun die Stimmung für die Aktie heben, die bislang im Jahr zu den schwächsten gehöre. Der Experte rechnet mit sehr optimistischen Äußerungen des Managements zum zweiten und womöglich auch zum dritten Quartal.

Warburg Research hebt Bertrandt auf 'Buy' - Ziel 105 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Bertrandt nach einer Investorenveranstaltung von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 105 Euro belassen. Das Umsatzwachstum des Ingenieurdienstleisters dürfte sich in den kommenden zwei Jahren beschleunigen und die Profitabilität weiter zunehmen, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine Kaufempfehlung für die Aktie begründete er mit dem Kursverfall in den vergangenen Wochen.

DZ Bank senkt Osram auf 'Halten' - Fairer Wert 40 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Osram nach Gewinnwarnungen im Automobilsektor von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert je Aktie von 61 auf 40 Euro gesenkt. Durch diese Warnungen habe sich die Stimmung zuletzt spürbar eingetrübt, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Verunsicherung sei gestiegen, der von Osram erwartete Rückenwind aus der Automobilindustrie könne zunehmend in Frage gestellt werden.

MITTWOCH

Baader Bank hebt Allianz SE auf 'Buy' - Ziel hoch auf 210 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat Allianz SE von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 200 auf 210 Euro angehoben. Die Aktie biete angesichts der seit Jahresbeginn schwächeren Entwicklung im Vergleich zu anderen europäischen Versicherern nun eine hervorragende Einstiegsgelegenheit, schrieb Analyst Daniel Bischof in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bedenken zur Verwendung der freien Mittel seien übertrieben. Der Versicherer sei auf gutem Weg, die meisten der Ziele für 2018 zu erreichen und dürfte auf dem Kapitalmarkttag im November neue, ambitionierte Planungen vorlegen.

DZ Bank hebt Infineon auf 'Kaufen' - Fairer Wert 26,40 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Infineon von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 24,70 auf 26,40 Euro angehoben. Der Chipkonzern sei in strukturellen, also langfristigen, Wachstumsbereichen vertreten und dabei auch mit Blick auf das Internet der Dinge führend, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Treiber seien globale Megatrends wie Klimawandel, demographischer Wandel, Digitalisierung, Elektrofahrzeuge, vernetzte Geräte, Rechenzentren sowie Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen. Wegen der Dynamik und der erhöhten Unternehmensprognose habe er die Schätzungen für Infineon angehoben.

Equinet hebt Axel Springer auf 'Accumulate' und Ziel auf 67 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Axel Springer von "Reduce" auf "Accumulate" hochgestuft und das Kursziel von 66,50 auf 67,00 Euro angehoben. Die Aktien des Medienkonzerns habe sich in den vergangenen Monaten schlechter als die der Konkurrenten entwickelt, schrieb Analyst Mark Josefson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Kursverluste seien ihm aber etwas zu weit gegangen.

DONNERSTAG

Independent Research senkt Wirecard auf 'Verkaufen'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat Wirecard von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und das Kursziel auf 130 Euro belassen. Der Aktienkurs des Zahlungsabwicklers enteile einer vernünftigen Bewertung, schrieb Analyst Markus Friebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Alle Bewertungskennziffern für 2018 und auch für 2019 lägen deutlich über den historischen Werten - teilweise sogar fast doppelt so hoch.

Kepler Cheuvreux hebt BP auf 'Buy' und Ziel auf 650 Pence

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat BP von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 530 auf 650 Pence angehoben. Analyst Bertrand Hodee erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie seine Ölpreisprognosen bis 2019. Dadurch stiegen seine Kursziele für die großen europäischen Ölkonzerne um im Schnitt 10 Prozent. Die Länder des Opec-Kartells verfügten in Zukunft über weniger ungenutzte Förderkapazitäten.

Nomura startet IBM mit 'Buy' - Ziel 160 US-Dollar

LONDON - Das japanische Analysehaus Nomura hat IBM mit "Buy" und einem Kursziel von 160 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Der Technologiekonzern habe die Basis für ein bescheidenes, aber dauerhaftes Umsatzwachstum gelegt, schrieb Analyst Jeffrey Kvaal in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. IBM hebe sich mir Blick auf die Cloud-Lösungen von der Konkurrenz ab. Zudem sei das Wachstum im Analytics-Bereich dauerhaft.

FREITAG

UBS senkt Osram auf 'Neutral' und Ziel auf 38 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Osram nach einer Gewinnwarnung von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 65 auf 38 Euro gesenkt. Die Kappung der Unternehmensziele sei nur zum Teil zu erwarten gewesen, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Kurzfristig sei der Lichttechnik-Spezialist mit Herausforderungen in der Autoindustrie und im Mobilfunkbereich konfrontiert. Der Experte reduzierte seine Gewinnerwartungen. Die langfristigen Trends, auf die Osram ausgerichtet sei, blieben aber attraktiv. Dazu zähle etwa die LED-Nutzung.

JPMorgan hebt Allianz SE auf 'Overweight' - Kursziel bestätigt

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat die Allianz-Aktie nach den Verlusten der vergangenen Wochen von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Das Kursziel bleibe bei 217 Euro, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sei davon überzeugt, dass die aktuelle Bewertung zu gering sei. Der Mix aus dem Kurspotenzial von 25 Prozent und einem geringen Risiko von Verlusten sei sehr attraktiv. Zudem habe die Allianz bei einer Investorenveranstaltung am Donnerstag betont, dass derzeit keine große Übernahme anstehe. Damit dürfte erst einmal ein Grund für die Schwäche der Aktie in den vergangenen Wochen beseitigt sein./zb

Morgan Stanley senkt RTL auf 'Underweight'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat RTL von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 75,60 auf 56,00 Euro gesenkt. Europäische Fernsehsender beurteuile er nun negativ, schrieb Analyst Omar Sheikh in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Wie die Entwicklung in den USA zeige, nähmen die Abonnements für Video-On-Demand (Video auf Nachfrage) und die Verkäufe von Videoinhalten über das Internet (OTT) zu. Dies belaste die Geschäfte mit herkömmlichen TV-Angeboten zu festen Zeiten (lineares Fernsehen) und die Werbeeinnahmen und mache sich inzwischen auch in Europa bemerkbar.

