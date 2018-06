FRANKFURT (Dow Jones)--In einem ansonsten ruhigen Geschäft bewegte der Einstieg von Freenet bei Ceconomy. Der Telekomkonzern beteiligt sich im Rahmen einer Kapitalerhöhung mit 10 Prozent an dem Unterhaltungselektronikhändler. Die beiden Unternehmen vereinbarten am Freitag die Übernahme von rund 32,6 Millionen Ceconomy-Aktien zum Stückpreis von 8,50 Euro durch Freenet. Das entspricht einem Aufschlag von ca. 18 Prozent auf den Xetra-Schlusskurs der Stammaktie am Donnerstag. Freenet investiert damit insgesamt rund 277 Millionen Euro in die Metro-Tochter. Für die Ceconomy-Aktie ging es nachbörslich um 9 Prozent nach oben, während Freenet 2 Prozent verloren.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.286 12.306 -0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

