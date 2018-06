Zusammen mit Jamie Dimon von JPMorgan Chase empfiehlt Warren Buffett allen Unternehmen da draußen, künftig auf die Herausgabe von quartalsweisen Gewinnprognosen zu verzichten. Kurzfristig orientierte Finanzanalysten, die ihre Analysen genau auf diesen Prognosen aufbauen, könnte dieser Vorschlag möglicherweise hart getroffen haben. Foolishen Investoren kann das ehrlicherweise so ziemlich egal sein. Warum sich also damit beschäftigen? Einfach weil es ein schönes Gedankenexperiment ist, sich eine Welt ohne quartalsweise Gewinnprognosen vorzustellen. Chaos? Kurzfristig vielleicht! Mein erster Gedanke zu den Äußerungen vom Orakel aus Omaha: eine wirklich fantastische Idee. Eigentlich also wie immer, wenn Buffett eine Idee hat. Aber genau in solchen Fällen ...

