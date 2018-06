Kim Jong Un hat den USA eine "totale Denuklearisierung" zugesagt. Nun sieht der US-Geheimdienst eindeutige Beweise, dass die USA getäuscht werden.

US-Geheimdienste vermuten, dass Nordkorea trotz der Gespräche über eine nukleare Abrüstung in den vergangenen Monaten heimlich die Urananreicherung zum Atomwaffenbau hochgefahren hat. Das Regime in Pjöngjang habe dazu neben der bekannten Aufbereitungsanlage Yongbyon mehrere geheime Atom-Standorte, und könnte versuchen, dies zu vertuschen, berichtete der TV-Sender NBC News am Freitag unter Berufung auf US-Regierungskreise.

