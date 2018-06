Die Renten steigen seit Jahren spürbar. Doch die Rentenpläne der Koalition dürften Milliarden kosten und die Rentenkasse unter Druck setzen.

Die Bezüge der rund 21 Millionen Rentner in Deutschland steigen zum 1. Juli um mehr als drei Prozent. Für die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung, Gundula Roßbach, zeigt die Anhebung die Stärke der gesetzlichen Rente, wie sie der Deutschen Presse-Agentur in Berlin sagte.

"Schaut man sich die Anpassungen in den letzten fünf Jahren an, so sind die Renten im Westen um insgesamt 13,8 Prozent und im Osten um 19,2 Prozent gestiegen", sagte Roßbach. "Diese Zahlen verdeutlichen einmal mehr die Leistungskraft der gesetzlichen Rente als tragende Säule der Alterssicherung."

Zum 1. Juli werden die Renten im Westen um 3,22 Prozent und im Osten um 3,37 Prozent angehoben. Eine monatliche Rente von 1.000 Euro, die nur auf Westbeiträgen beruht, erhöht sich so um 32,20 Euro, eine gleich hohe Rente mit Ostbeiträgen um 33,70 Euro.

Roßbach sagte, damit profitierten auch die Rentner deutlich von der positiven wirtschaftlichen ...

