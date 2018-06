Smart Beta ETF, das hört sich doch klasse an, nach "schlauer" und "besser". Tatsächlich können diese passiven Fonds mit ein paar Vorteilen aufwarten. Aber es gibt auch Nachteile. Das sind Smart Beta ETF Der ETF-Boom hält an und mittlerweile können wir unter über 1.500 Varianten wählen, kategorisiert nach Region, Anlageklasse, Branche und anderem mehr. Ein jüngerer Trend in diesem Dickicht sind sogenannte Smart Beta ETF. "Smart" signalisiert, dass sich hier jemand Gedanken gemacht hat, und der griechische Buchstabe "Beta" (ß), dass es um die Verbesserung des Chancen-Risiko-Verhältnisses oder, genauer gesagt, um eine bessere Ausbalancierung der Risiken geht. Mathematisch gesehen beschreibt ...

