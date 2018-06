Thyssenkrupp und Tata legen ihre Stahlgeschäfte zusammen. Dadurch entsteht das neue zweitgrößte Stahlunternehmen Europas - und Thyssen-Chef Hiesinger könnte mit einer guten Strategie endlich etwas Druck los werden.

Thyssenkrupp und Tata Steel haben nach über zweijährigen Verhandlungen unter dem Druck der Überkapazitäten in der Branche die Zusammenlegung ihrer Stahlgeschäfte beschlossen. Für den von Investoren kritisierten Thyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger eröffnet sich durch die am Samstag veröffentlichte Vereinbarung die Chance, in die Offensive zu gehen. Er werde in der am 9. Juli beginnenden Woche dem Aufsichtsrat seine neue Strategie vorstellen, kündigte der 58-Jährige an.

Die Verhandlungen zwischen den beiden Unternehmen zogen sich bis zuletzt in die Länge. Nachdem Thyssenkrupp am späten Freitagabend die Freigabe der Pläne durch den Aufsichtsrat bestätigt hatte, dauerte es noch Stunden, ehe die Tinte unter den Verträgen trocken war. Danach wollen die Konzerne unter dem Namen Thyssenkrupp Tata Steel einen neuen Branchenriesen mit 48.000 Mitarbeitern und einem Pro-Forma-Umsatz von rund 17 Milliarden Euro schmieden, der die Nummer zwei der Branche in Europa nach ArcelorMittal ist. Der Deal ist der größte in der europäischen Branche seit der Übernahme von Arcelor durch Mittal vor mehr als zehn Jahren.

"Mit dem Joint Venture sichern wir uns langfristig eine wettbewerbsfähige Position in der europäischen ...

