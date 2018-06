Millionen Pendler sind auf pünktliche Züge angewiesen. Das klappt selten, zum Ärger des Städtetags. Dessen Präsident richtet klare Worte an die Bahn.

Städtetags-Präsident Markus Lewe hat sich für einen Kurswechsel in der Verkehrspolitik ausgesprochen und Kritik an der Deutschen Bahn geäußert. "Der Schienenverkehr spielt eine extrem wichtige Rolle in den Städten und im Umland. In vielen Regionen unseres Landes schwächelt die Schieneninfrastruktur aber."

Sie sei sanierungsbedürftig oder komme an den Rand der Belastbarkeit, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Das führe dazu, dass sie störanfällig sei. "Die ...

