Städtetags-Präsident Markus Lewe hat sich für einen Kurswechsel in der Verkehrspolitik ausgesprochen und Kritik an der Deutschen Bahn geäußert. "Der Schienenverkehr spielt eine extrem wichtige Rolle in den Städten und im Umland. In vielen Regionen unseres Landes schwächelt die Schieneninfrastruktur aber". Sie sei sanierungsbedürftig oder komme an den Rand der Belastbarkeit, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Das führe dazu, dass sie störanfällig sei. "Die Menschen müssen sich aber darauf verlassen können, dass ihr Nahverkehrszug pünktlich kommt."

Der Präsident des Städtetags, zugleich Oberbürgermeister von Münster, sagte, er finde die "Ungleichbehandlung" einiger Regionen beim Ausbau von Verkehrswegen ärgerlich. "Ich würde mir mehr Unterstützung der Bahn und der Bundesregierung wünschen für eine moderne Verkehrsinfrastruktur im ganzen Land. Bund und Bahn müssen ihre Verantwortung für eine gute Infrastruktur wahrnehmen."/hoe/DP/zb

AXC0009 2018-06-30/11:25