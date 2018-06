In einem Jahr tritt Großbritannien aus der EU aus. Angela Merkel will weiter an Partnerschaften festhalten. Besonders in Sachen Verteidigung.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat das deutsche Interesse an einer weiteren Partnerschaft mit Großbritannien nach dem EU-Austritt des Landes 2019 bekräftigt. "Natürlich werden in der Zukunft unsere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...