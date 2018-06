Zum 30. Geburtstag wird der Deutsche Aktienindex euphorisch gefeiert. Doch die Börse hat bei seiner Berechnung getrickst. In Wahrheit haben Anleger weniger verdient als oft behauptet. Welche Aktien sich dennoch lohnen.

Einen besseren Einstand hätte der neu kreierte Deutsche Aktienindex "wohl kaum feiern" können, kommentierte das "Handelsblatt" am 4. Juli 1988. Gleich am ersten Tag seiner offiziellen Notiz habe sich dieser Dax "munter" gezeigt, sprang er doch um genau 21,69 auf 1163,52 Punkte. Er legte damit knapp zwei Prozent zu. Wie die Chronik auch verrät, hätten Händler darauf eher lakonisch als euphorisch reagiert: "So könnte es ruhig weitergehen", hieß es. Ging es aber nicht. Zwar notiert der Dax zu seinem 30. Geburtstag dieser Tage deutlich höher. Doch Anleger haben weit weniger verdient als vielfach behauptet.

Aktuell steht der Dax bei 12 200 Punkten. Das entspricht, so wird es dieser Tage den Aktien gegenüber misstrauischen deutschen Anlegern vorgerechnet, über 30 Jahre einem Wertzuwachs von 8,2 Prozent. Diese 8,2 Prozent Rendite stehen aber nur auf dem Papier. Sie sind ein Trugbild, realistischerweise nicht zu verdienen. "Die Deutsche Börse hat 1988 einen Coup gelandet, weil sie den Dax unter Einrechnung von Dividenden eingeführt hat", sagt Christian Kahler, Chefanlagestratege der DZ Bank. Im Dax wird unterstellt, dass Dividenden steuerfrei bleiben und gleich in die jeweilige Aktie investiert werden. Das aber ist unrealistisch.

Zwar sind Kursgewinne auf Aktien bis heute steuerfrei, wenn die Aktien schon vor 2009 im Depot lagen. Dividenden jedoch werden schon immer besteuert, zuletzt mit knapp 28 Prozent für Kirchensteuerpflichtige. Die 8,2 Prozent Rendite pro Jahr aber speisen sich zu einem Großteil aus Dividenden. Die Kurse der 30 Konzerne haben auch über lange Zeiträume nur wenig zugelegt.

So liegt der ohne Dividenden berechnete Dax-Kursindex aktuell rund acht Prozent niedriger als zur Boomzeit im Frühjahr 2000 (siehe Grafik). Nur dieser Kursindex ist vergleichbar mit dem amerikanischen S&P 500, dem US-Technologieindex Nasdaq 100 oder dem europäischen Euro Stoxx 50. Hinzu kommt: Einen börsennotierten Indexfonds, mit dem Anleger bequem die Entwicklung des Dax hätten abbilden können, gibt es erst seit Anfang 2001. Anleger, die tatsächlich die Dax-Performance von 8,2 Prozent schaffen wollten, hätten 1988 alle 30 Aktien des Ur-Dax kaufen und dann immer wieder umschichten müssen. Denn die Hälfte der 30 Dax-Gründungsmitglieder ist längst verschwunden. Die Unternehmen gingen pleite, sie wurden wegfusioniert oder aufgekauft. Insgesamt zählte der Dax bisher um die 60 Unternehmen. Umschichten aber kostet Gebühren. Bevor es günstige Onlinebroker gab, zahlten Anleger mindestens ein Prozent der Anlagesumme - jeweils bei Kauf und Verkauf.

Doch wie hätten Anleger mit dem Dax realistisch abgeschnitten? Ein valider Anlagehorizont sind 20 Jahre. So lange können mittelalte Anleger durchhalten, ohne Aktien aus Sicherheits- oder Altersgründen in Anleihen umschichten zu müssen. Ein Einstiegszeitpunkt Ende 1997 etwa wäre fair gewählt. Der Dax notierte, gedrückt von der damaligen Asienkrise, nicht auf einem Hoch, er hatte die fulminante Rally bis nach der Jahrtausendwende noch vor sich. Doch selbst wer damals sein ganzes Geld auf den Dax gesetzt hat, ist für das Risiko nicht belohnt worden. Nach Steuern auf Dividenden blieben knapp fünf Prozent pro Jahr übrig. Nicht schlecht, aber diese Rendite hätten Anleger mit Sparplänen ihrer Bank, langlaufenden Unternehmensanleihen und Bundespapieren auch geschafft, und zwar nervenschonender.

Deutlich besser wären Investoren mit dem MDax gefahren. Bei den Werten aus der zweiten Reihe spielt die Dividende eine untergeordnete Rolle, die Kurse der Unternehmen sind deutlich stärker gestiegen als die der Dax-Konzerne. Im MDax kommt die Stärke der deutschen Wirtschaft voll zum Tragen. "Der Dax dagegen ist vor allem ein Hebel auf die Weltkonjunktur, drei Viertel der Erlöse stammen aus dem Ausland", erklärt DZ-Bank-Stratege Kahler.Nach einer aktuellen Studie des Investor-Relations-Verbands DIRK sind nur neun Prozent der Aktien von Dax-Unternehmen in Familienhand. DIRK-Chef Kay Bommer sieht es positiv, dass "sich die alte Deutschland AG, die den Dax beherrschte, aufgelöst hat". Tatsächlich halten die Unternehmen untereinander kaum noch wechselseitig Anteile. Das Old-Boys-Network, das sich gegenseitig Aufsichtsrats- und Vorstandsposten zuschanzt, existiert aber immer noch. So ist der Dax ...

