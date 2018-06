Der österreichische Kanzler und der französische Präsident haben weitreichende Vorschläge zur Reform der EU gemacht. Trotz Kritik im Detail: Nur durch mutige Vorstöße kann die EU aus ihrer Erstarrung befreit werden.

Der Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl trat am 23. Juli 1952 in Kraft. Die Montanunion verschaffte ihren Mitgliedern Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und Italien zollfreien Zugang zu Kohle und Stahl. Das war die Geburtsstunde der heutigen EU, die damit im nächsten Monat 66 Jahre alt wird. Ist sie damit auch reif für die Rente?

Unbestreitbar ist, dass über Europa dunklere Wolken denn je aufgezogen sind und dass wir gut daran tun, das gemeinsame Haus sturmfest zu machen. Dafür braucht es Mut, einen Kompass - und eine Analyse der Irrtümer, die die EU in die Krise geführt haben.

Besonders dramatisch war das Versagen in der Euro- und der Flüchtlingskrise. Die Bürger erlebten in beiden Fällen vor allem die Mitgliedstaaten als handlungsfähig, nicht aber Europa und seine Brüsseler Institutionen. Deshalb überrascht die Renaissance des Nationalen, die wir derzeit erleben, nicht. Die EU ist eben ein Zusammenschluss souveräner Staaten - und kein Bundesstaat.

Deutlicher sind die Probleme in der Euro-Zone. Eigentlich sollte die Gemeinschaftswährung die Integration unumkehrbar machen. Doch angesichts unterschiedlicher Wettbewerbsfähigkeit stärkt sie die Zentrifugalkräfte und damit auch das Nationale.

Noch drastischer fiel diese Erfahrung in der Flüchtlingskrise aus, in der nach wie vor fast nur die Nationalstaaten agieren. Auf den Schutz der EU-Außengrenzen war und ist so wenig Verlass, dass der Traum vom Europa ohne Schlagbäume daran zu zerbrechen droht. Auch wenn die Sicherheit natürlich das höchste Gut ist: Unser Wohlstand ist ohne ungehinderten Handel nicht zu haben.

