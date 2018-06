Zürich/Lausanne (ots) -



Heute wurde Therese Frösch zur neuen Präsidentin der unabhängigen

Schweizer Entwicklungsorganisation Helvetas gewählt. Die

Vereinsmitglieder haben zudem Peter Niggli zum neuen Vizepräsidenten

ernannt. Ebenfalls neu im Zentralvorstand ist der frühere Botschafter

Jörg Frieden. Elmar Ledergerber freut sich, sein Amt in erfahrene

Hände zu übergeben.



Die frühere Nationalrätin Therese Frösch wurde heute einstimmig

zur neuen Präsidentin der unabhängigen Schweizer

Entwicklungsorganisation Helvetas gewählt; sie übernimmt das Amt von

Elmar Ledergerber. Zudem hat die Mitgliederversammlung den

Entwicklungsexperten Peter Niggli zum neuen Vizepräsidenten gewählt.

Mit den beiden kompetenten und bestens vernetzten Personen ist für

Kontinuität im Helvetas-Präsidium gesorgt.



Die erfahrene Politikerin Therese Frösch war bereits seit fünf

Jahren Helvetas-Vizepräsidentin. Sie engagiert sich seit Jahren für

soziale und ökologische Anliegen - in der Schweiz und global. Mit

Freude blickt sie auf ihre Aufgabe als Präsidentin: «Zeitgemässe

Entwicklungszusammenarbeit heisst: Konkret und messbar Menschen zu

unterstützen und Politik und Wirtschaft in enger Zusammenarbeit mit

lokalen Partnern so zu beeinflussen, dass die Ärmsten profitieren.

Helvetas arbeitet genauso und begünstigt damit nicht nur einzelne

Menschen, sondern fördert auf institutioneller Ebene nachhaltige

Veränderungen. Ich freue mich, dies als Präsidentin unterstützen zu

können und bin überzeugt, dass wir mit unserem Engagement einen Teil

zur echten Veränderung auf dieser Welt beitragen.»



Peter Niggli, anerkannter Experte für Entwicklungszusammenarbeit

und ehemaliger Geschäftsleiter von Alliance Sud, der

Arbeitsgemeinschaft der Schweizer Entwicklungsorganisationen, ist

seit drei Jahren Mitglied des Helvetas-Zentralvorstands. Er übernimmt

das Vizepräsidium von Therese Frösch und wird weiterhin seine

entwicklungspolitische Fachkompetenz einbringen. «Damit es den

Menschen im globalen Süden nachhaltig besser geht, braucht es unsere

Solidarität. Die Budgetkürzungen bei der Entwicklungszusammenarbeit

müssen gestoppt werden. Ausserdem muss die Schweizer Politik kohärent

sein, das heisst Handels- und Finanzpolitik dürfen die Chancen

ärmeren Ländern nicht einschränken.»



Jörg Frieden neu im Helvetas-Zentralvorstand



Neu zum Helvetas-Zentralvorstand stösst Jörg Frieden. Der Experte

in internationaler Zusammenarbeit war über 30 Jahre in der

Entwicklungs- und Migrationspolitik tätig; er war Vize-Direktor des

Bundesamts für Migration, Leiter der Globalen Zusammenarbeit der

Deza, Schweizer Exekutivdirektor der Weltbank, Deza-Direktor in

Mosambik und Nepal sowie Leiter der Abteilung Ost- und Südafrika. In

der UNO-Kommission für Nachhaltige Entwicklung war Frieden als

Berater von Bundesrätin Calmy-Rey tätig, und zuletzt war er als

Schweizer Botschafter in Nepal stationiert.



Elmar Ledergerber verabschiedet sich



Die Wahl des neuen Präsidiums fand heute Samstag, 30. Juni, im

Rahmen der Helvetas-Generalversammlung im Aquatis in Lausanne statt.

Gleichzeitig verabschiedete sich Elmar Ledergerber, der sechs Jahre

lang Helvetas-Präsident war und zuvor 12 Jahre die Schweizer

Entwicklungsorganisation Intercooperation präsidiert hatte, die sich

in der Folge mit Helvetas zusammenschloss. «Meine Hauptmotivation in

der Entwicklungszusammenarbeit war das Engagement für eine gerechtere

Welt», sagte der frühere Nationalrat und langjährige Zürcher

Stadtpräsident. «Während meiner Zeit als Präsident von Helvetas hat

sich vieles verändert: Heute gehört zu allen Projekten auch die

Arbeit in und an den Strukturen eines Partnerlandes: Wir schulen

lokale Behörden, unterstützen zivilgesellschaftliche Organisationen

und schauen, dass die Regierungen unsere Arbeit in die nationale

Entwicklungspolitik aufnehmen können, damit sich nachhaltig etwas

verbessert für die Menschen vor Ort.» Elmar Ledergerber ist stolz auf

das Erreichte und freut sich nun, sein Amt in erfahrene Hände zu

übergeben. «Aus enger Zusammenarbeit kenne ich meine Nachfolgerin

Therese Frösch gut, und ich schätze sie sehr.» Die neue

Zusammensetzung des Zentralvorstandes und der Präsidentschaft

verspricht Kontinuität und ein kompetentes Gremium - so kann sich

Helvetas weiterhin für ein besseres und selbstbestimmteres Leben für

die ärmsten und benachteiligtsten Menschen dieser Welt einsetzen.



Über uns



Helvetas ist eine unabhängige Schweizer Organisation für

Entwicklungszusammenarbeit. Sie leistet in rund 30 Ländern Hilfe zur

Selbsthilfe und ermöglicht so echte Veränderungen. Helvetas arbeitet

in den Bereichen Wasser, Landwirtschaft und Ernährungssicherheit,

Bildung, wirtschaftliche Entwicklung, Demokratie und Frieden,

Frauenförderung sowie Umwelt und Klima. Nach Katastrophen leistet

Helvetas auch Nothilfe. In der Schweiz fördert Helvetas das

solidarische Bewusstsein und beteiligt sich am

entwicklungspolitischen Dialog. Mit dem eigenen Fairshop engagiert

sich die Organisation zudem für den fairen Handel. www.helvetas.org



