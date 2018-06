An dieser Stelle unser Blick auf den Gesamtstand der Nettoleerverkaufspositionen im TecDAX und die Veränderungen im Vergleich zum Ende des letzten Quartals. In den vergangenen Monaten bauten die Hedgefonds bei Software AG, Evotec, 1&1 Drillisch, Nordex, MorphoSys, Sartorius und S&T größere Positionen ab. Bei Aixtron, Qiagen, Cancom, freenet, Dialog Semi, SLM Solutions, Siltronic, SMA Solar schlug das Pendel in die andere Richtung aus. Hier bauten die Leerverkäufer ihre Position weiter aus. Insbesondere ... (Marco Schnepf)

