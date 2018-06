Der Goldpreis hat in der vergangenen Woche wieder deutliche Einbußen erlitten. Hauptsächlicher Grund dafür könnte der feste US Dollar sein. Genau genommen aber lastet auf dem Preis die Erwartung an niedrige langfristige Zinsen auf der globalen Ebene. Zwar steigen die kurzfristigen Renditen in den USA, doch die langfristigen Renditen steigen kaum. Bei einer gleichzeitig nur moderat sich entwickelnden Inflation, dürfte die Realverzinsung daher für die Attraktivität von Anleihen sprechen.

EZB ... (Kai Rademacher)

Den vollständigen Artikel lesen ...