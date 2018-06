Der Kupferpreis hat in den vergangenen drei Wochen wieder den Rückwärtsgang eingenommen. Folgende Faktoren lasten auf dem Industriemetall:

Risiken eines Handelskonflikts zwischen den USA und China Negativ ausgefallene Konjunkturdaten in China Erhöhte Kapitalmarktrisiken in China Ein steigender US Dollar Glimpflich verlaufende Tarifverhandlungen in einigen der weltgrößten Kupferminen

Diese Faktoren lassen den Preis je Pfund Kupfer unter charttechnisch relevante Kurszonen fallen. So wurde ... (Kai Rademacher)

Den vollständigen Artikel lesen ...