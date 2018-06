von Floriana Hofmann, Euro am Sonntag So ist der Vorsteuergewinn in den ersten sechs Monaten um sechs Prozent auf etwa 116 Millionen Euro gesunken, wie der MDAX- Konzern in einer Pflichtmitteilung bekannt gab. Grund für den Rückgang sind die hohen Personalkosten in Deutschland, die um etwa zehn Millionen Euro gestiegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...