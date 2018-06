Die AfD ringt um ein Rentenkonzept. Die Vorschläge: mehr Rente für Deutsche oder ein Ausstieg aus der gesetzlichen Altersvorsorge. Vor den Landtagswahlen im kommenden Jahr soll es eine Einigung geben.

Jörg Meuthen betont die Einigkeit. In Berichten, da werde die AfD als zerstrittener Haufen dargestellt, sagt der Bundessprecher der Alternative für Deutschland. Aber es gebe keine Zerreißprobe zwischen Wirtschaftsliberalen und Nationalkonservativen. Im Gegenteil: Dass es in Sachen Rente in der Partei gleich mehrere Diskussionsbeiträge gebe, sei "nicht zu beklagen, sondern das ist erfreulich, auch wenn sie zum Teil unterschiedlichen Ansätzen folgen".

Die AfD ist an diesem Wochenende zu ihrem Bundesparteitag nach Augsburg gekommen und neben der Flüchtlingspolitik steht bei dem Treffen vor allem die Rentenpolitik im Mittelpunkt. Vor gut drei Wochen haben Björn Höcke, Landeschef der Partei in Thüringen, und der AfD-Bundestagsabgeordnete Jürgen Pohl in Berlin ein Rentenkonzept bekannt gemacht, das sozialpolitisch an die Linke erinnert: Der Staat solle kleine Renten aufstocken, auch Beamte und Selbstständige müssten Beiträge an die gesetzliche Rentenkasse leisten. Insgesamt müsse das Rentenniveau steigen. Eine rechte Einschränkung ...

