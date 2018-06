Barrick Gold hat eine noch vergleichsweise starke Woche hinter sich gebracht. Dies jedenfalls ist die Ansicht von charttechnischen Spezialisten, die sich insbesondere am Bild seit Anfang März erfreuen. Dabei waren die Notierungen ausgehend von 9 Euro nach oben geklettert. Der Wert hat die Obergrenze von 11 Euro erreicht und ist seit Ende April in etwa in der Range zwischen 11 und 11,50 Euro unterwegs. Solange 11 Euro halten, gilt formal ein Aufwärtstrend, auch wenn die Notierungen in den derzeitigen ... (Moritz von Betzenstein)

