Der Leitindex SMI der Schweizer Börse wird 30 Jahre alt. Warum er sich seinen Charakter bewahrt hat - und worauf Anleger achten sollten.

Nicht nur der Dax feiert dieser Tage sein Jubiläum, sondern auch sein Bruder aus der Schweiz: An diesem Wochenende wird der Swiss Market Index (SMI) 30 Jahre alt. Wer wissen möchte, wie es um den Schweizer Aktienmarkt steht, kommt an ihm nicht vorbei. Bei seiner Erfindung war Ronald Reagan noch Präsident in den USA und Deutschland war in Ost und West geteilt. Vieles hat sich seitdem verändert, doch seinen Charakter hat sich der SMI seitdem bewahrt. Anleger, die sich für Aktien aus der Schweiz interessieren, sollten seine Eigenheiten kennen.

Am 30. Juni 1988 wurde der SMI zum ersten Mal berechnet. "Die Börse wollte für den Schweizer Finanzplatz ein Leitbarometer schaffen, um auf der internationalen Bühne präsent zu sein", sagt Takis Spiliopoulos, der die Researchabteilung der Bank Vontobel leitet. Doch das kam nicht bei allen Händlern gut an. Bis dato wurden Aktien nämlich nur in Einzelauktionen für einige Minuten am Tag gehandelt. Doch mit dem SMI führte die Börse den durchgängigen Handel von morgens bis abends ein. "Viele Händler waren sauer, weil sie ihre Mittagspause verloren ...

