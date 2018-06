In der Bevölkerung wird die Commerzbank immer besser angenommen, was sich auch anhand steigender Zahlen bei den Privatkunden zeigt. Dennoch hat das Frankfurter Geldhaus ein Imageproblem. An der Börse interessiert sich so gut wie niemand mehr ernsthaft für die Aktie, obwohl die Analysten der Bank langfristig noch einiges zutrauen.

Dennoch sind die Aktienkurse, mit sehr wenigen Ausnahmen, nur am Fallen und auf dem besten Wege, neue historische Tiefststände zu erreichen. Um an dieser Situation ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...