Alibaba hat in der abgelaufenen Woche erneut ein kleines Kaufsignal gesetzt, meinen die Analysten der Charttechnik - trotz Verlusten. Denn die Aktie leidet zweifellos auch unter den Handelsstreitigkeiten sowie der deshalb leicht negativen Stimmung am Markt. Dennoch ist die Aktie noch im charttechnischen Aufwärtstrend, wenn die langfristige Sicht aufgespannt wird. Dabei sind die Notierungen zwar unter 160 Euro gefallen, blieben allerdings über der wichtigsten Unterstützung in Höhe von 150 Euro. ... (Frank Holbaum)

