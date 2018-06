Die Aktie von ProSiebenSat.1 ist in den zurückliegenden Tagen sehr klar nach unten durchgereicht worden. Ein Abwärtstrend, wie er stärker kaum sein könnte, meinen die charttechnischen Analysten und sind der Überzeugung, nun könne es auch schnell auf weniger als 20 Euro und dann sogar in Richtung 15 Euro nach unten gehen. Denn: Die Aktie ist bereits seit Ende April um etwa 30 % nach unten gerutscht, ausgehend von Kursen über 30 Euro. Dabei sind die Notierungen gerade in den vergangenen Handelstagen ... (Frank Holbaum)

