Zuletzt hat die Aktie der Commerzbank wieder einen kleineren Drang Richtung steigender Notierungen nachgewiesen. Dies könnte sich als großer Irrtum erweisen, so die Meinung der Chartanalysten. Die Situation ist düster. Denn: Der Wert befindet sich in einem sehr kräftigen Abwärtstrend. Dies ist aus charttechnischer Sicht nicht mehr zu leugnen, insofern die Aktie die letzten Bastionen bei 9 Euro noch klar durchkreuzt hat. Innerhalb einer Woche ging es noch einmal um mehr als 4 % nach unten. In ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...