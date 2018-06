Osram ist in den vergangenen Tagen noch einmal massiv unter Druck geraten. Aus dem einstigen Star wurde rasch in diesem Jahr ein Wert, der immer stärker und schließlich sehr eindeutig verlor. Grund war zuletzt eine Gewinnwarnung, die den Wert seit Tagen nach unten schubste. Die Autoindustrie hat als Abnehmer durch die Krise die Abwärtsfahrt noch beschleunigt. Achtung, die Abwärtsfahrt ist offenbar nicht nur in Tagen zu bemessen. Denn: So ging es in einer Woche um 25 % nach unten. Allerdings ... (Frank Holbaum)

