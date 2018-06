Wer auf eine ruhigere Sommerzeit gehofft hat, dürfte kommende Börsenwoche erneut enttäuscht werden. Neben den schwelenden Handelskonflikten wird der Ölpreis-Anstieg immer mehr zum Risiko.

War das nur ein vorübergehendes Strohfeuer - oder können Anleger jetzt auf einen nachhaltigen Trendwechsel am Aktienmarkt hoffen? Am Freitag stoppten Dax und Co. ihre Verlustserie der vorangegangenen Handelstage. Die meisten europäischen Börsen verzeichneten deutliche Kursaufschläge.

Für Kauflaune bei den Investoren sorgte der Kompromiss zur Migrationspolitik. Die EU-Staaten einigten sich darauf, auf freiwilliger Basis Asylzentren innerhalb der EU einzurichten und Aufnahmelager für Flüchtlinge in Drittstaaten zu prüfen.

"Nun könnten die schwelenden Sorgen um den Streit der Schwesterparteien CDU und CSU nachlassen", sagte Marktanalyst Timo Emden von Emden Research. Neben den schwelenden weltweiten US-Handelskonflikten war es zuletzt vor allem die Sorge vor einer Eskalation der Regierungskrise in Deutschland wegen des Streits über die Aufnahme von Flüchtlingen, die Anleger in Deckung gingen ließ. Der Dax büßte vergangene Woche zeitweise fast drei Prozent auf unter 12.200 Punkte ein, bevor der deutsche Bluechip-Index zum Richtungswechsel ansetzte.

Ein großes Risiko für die weitere Entwicklung an den Börsen bleiben die von US-Präsident Donald Trump angezettelten internationalen Handelskonflikte. Sie haben maßgeblich dazu beigetragen, dass die weltweit wichtigsten Aktienindizes seit den Höchstkursen Ende Januar im Schnitt etwa ein Zehntel an Wert eingebüßt haben. Das entspricht umgerechnet etwa acht Billionen US-Dollar an Marktkapitalisierung, die seitdem vernichtet worden sind.

Die meisten Fachleute rechnen mit anhaltend turbulenten Wochen und Monaten an den Aktienbörsen. "Bislang preisen die Märkte lediglich einen Handelskonflikt und keinen Handelskrieg ein", gibt Stefan Kreuzkamp zu bedenken, der Chef-Anlagestratege beim Vermögensverwalter DWS.

Hintergrund: Der Ton zwischen Washington, Peking und Brüssel ist zuletzt aggressiver geworden. China droht mit Vergeltung gegen die Ausweitung von Zöllen durch die USA, die Europäische Union setzt Gegenmaßnahmen zu den US-Strafzöllen auf Aluminium- und Stahleinfuhren in Kraft. Investoren sind alarmiert und schicken die Kurse auf Achterbahnfahrt - auch am hiesigen Aktienmarkt.

"Deutschlands Börsenampeln stehen nicht auf Grün, sondern auf Orange", warnt Robert Greil mit Verweis auf die anhaltenden politischen Risiken, allen voran auf die drohenden US-Importzölle auf Autos aus Europa. Schließlich hingen 45 Prozent der Umsätze aller Dax-Unternehmen an der Autoindustrie. Der Stratege sieht daher die Kursgewinne vom Freitag lediglich als Zwischenerholung an. Die Dax-Perspektiven blieben zunächst einmal eingetrübt.

