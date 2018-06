Demonstranten fordern, es dürfe "keine Kinder mehr in Käfigen" geben. Amerikaner protestieren gegen die Trennung von Familien an der Grenze zu Mexiko.

Zehntausende Menschen sind am Samstag in Dutzenden US-Städten auf die Straße gegangen, um gegen Donald Trumps Einwanderungspolitik zu demonstrieren. Die Demonstranten, darunter zahlreiche Politiker der oppositionellen Demokraten, wandten sich unter dem Motto "Families belong together" ("Familien gehören zusammen") vor allem gegen das Trennen von Flüchtlingsfamilien, um die Eltern für längere Zeit hinter Gitter bringen zu können.

Die mehr als 700 geplanten Märsche hatten Hunderttausende Teilnehmer landesweit. Marschiert wurde in einwanderungsfreundlichen Städten wie New York und Los Angeles und konservativen Orten wie Appalachia und Indiana. In Trumps Heimatstadt New York zogen Tausende Marschteilnehmer bei hohen Sommertemperaturen über die Brooklyn Bridge. Sie skandierten "Schande" und "Donald ...

