Änderungen der Gesamtzahl der Stimmrechte und des Kapitals gemäß § 135 Abs. 1 BörseG



St. Margarethen im Burgenland (pta001/01.07.2018/00:05) - Hiermit teilt die CLEEN Energy AG gemäß § 135 Abs 1 BörseG mit, dass zum Ende des Monats Juni 2018 die Gesamtzahl der Stimmrechte insgesamt 3.718.810 Stimmrechte und das Grundkapital EUR 3.718.810 beträgt.



Diese Veränderung resultiert aus der Durchführung der in der Hauptversammlung der CLEEN Energy AG vom 30. Mai 2018 beschlossenen ordentlichen Erhöhung des Grundkapitals von EUR 3.570.000 um EUR 148.810 auf EUR 3.718.810, die am 27. Juni 2018 in das Firmenbuch eingetragen wurde.



St. Margarethen im Burgenland, am 1. Juli 2018 Der Vorstand



ISIN(s): AT0000A1PY49 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



