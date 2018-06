Trotz des Asylstreits können CDU/CSU sowie die SPD in der Wählergunst zulegen. Zudem gewinnt Kanzlerin Merkel an Vertrauen in der Bevölkerung.

Trotz des Koalitionsstreits um die Flüchtlingspolitik können Union und SPD einer Umfrage zufolge in der Wählergunst zulegen. CDU/CSU und die Sozialdemokraten gewinnen jeweils einen Punkt auf 32 beziehungsweise 19 Prozent, geht aus dem Sonntagstrend hervor, den das Meinungsforschungsinstitut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...