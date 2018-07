es gibt Grund zum Feiern. Der DAX feiert am Montag seinen 30. Geburtstag. Nicht auf den Tag genau, denn erstmals wurde der deutsche Leitindex am 1. Juli 1988 berechnet. 1164 Punkte lautete der erste Stand, im Januar 2018 markierte der Index sein Allzeithoch bei 13597 Punkten. Als Frank Mella, damals Redakteur der Börsen-Zeitung den neuen Index aufstellte, war die Hälfte der heutigen Besetzung schon vertreten, darunter Allianz, BASF, Bayer und Daimler. Ebenso gehörten Konzerne zu den damaligen Top 30, die aus dem Bewusstsein der Anleger verschwunden sind:

Degussa, Babcock, Feldmühle Nobel, Höchst, Karstadt, Kaufhof, Mannesmann, Nixdorf, Schering, Veba oder Viag. Letztere schlossen sich zum heutigen DAX-Wert E.ON zusammen. Unternehmen wie SAP, 1995 aufgenommen und gemessen an der Marktkapitalisierung derzeit das wertvollste deutsche Unternehmen, Fresenius oder Infineon verdeutlichen den wirtschaftlichen Wandel, der in den letzten dreißig Jahren erfolgte: von der Schwerindustrie zur Technologie. Mit Covestro aktuell und zuvor mit Lanxess gelang sogar gleich zwei Spinoffs von Bayer die Aufnahme in den Index.

Ob den Anlegern zum Jubiläum auch zum Feiern zumute sein wird, bleibt abzuwarten. In den letzten beiden Wochen liefen auf Wochensicht Verluste von 3,3 Prozent und 2,2 Prozent auf. In der Spitze verlor der DAX schnell mehr als 1000 Zähler und notierte sogar unter 12200 Punkten, wodurch sich der Index näher am Jahrestief bei 11727 Punkten als am Jahreshoch bei 13597 Punkten befand. Aufgrund dieser Entwicklung rückte zum Start in die neue Handelswoche sogar wieder einmal die psychologisch wichtige Marke von 12000 Punkten in den Fokus der Marktteilnehmer.

Politische Börsen, sagt man, hätten kurze Beine. Diesmal könnten deren Schritte allerdings ein wenig länger sein. Aufmerksam beobachten die Anleger, wie es in Berlin im so genannten Asylstreit jetzt weitergeht, nachdem der beim EU-Gipfel gefundene Kompromiss am Freitag für Erleichterung am Aktienmarkt sorgte. Ebenso bleibt der Handelsstreit zwischen den USA und China sowie der EU ein heißes Eisen, wobei die Wall Street zur Wochenmitte wegen des Unabhängigkeitstages pausiert. Zum 30-jährigen Jubiläum könnten dem DAX also turbulente Tage bevorstehen.

Bildet sich ein Boden?

Der DAX zeigte sich am Freitag weiter volatil, konnte sich aber per Tagesschluss über 12250 Punkte retten. Am Donnerstag war dies mit einem Tagesschluss von 12177 Punkten allerdings nicht mehr gelungen. Dafür eröffnete der deutsche Leitindex am Folgetag direkt wieder mit einem Aufwärtsgap bei 12322 Punkten. Die starken Schwankungen könnten in diesem Bereich auf eine Bodenbildung hindeuten. Im INSIGHT zuvor wurde angenommen, dass der DAX im Bereich von 12250 bis 12280 Punkten einen Boden findet. Das passte. Wie geht es beim DAX nun weiter?

