Mario Draghi ist der Erzfeind eines jeden Sparers. Als Präsident der Europäischen Zentralbank hat er über Jahre hinweg dafür gesorgt, dass der Leitzins und damit die Zinsen auf Spar- und Tagesgeldkonten dahinschmelzen wie Eis in praller Sonne. Vor allem der Ölpreis könnte nun aber dafür sorgen, dass es mit den Zinsen wieder etwas in die Höhe geht. Der Grund dafür: Wenn die US-Notenbank FED den Leitzins anhebt, steht der Dollar höher im Kurs. Kommt der steigende Ölpreis hinzu, liegt sozusagen eine doppelte Kostensteigerung für europäische Ölkäufer vor. Steigende Energiepreise wirken preissteigernd auf die Wirtschaft, was in Konsequenz geldpolitische Folgen hat ....

