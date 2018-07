In der vergangenen Handelswoche musste der DAX und damit auch der DAX-Future Federn lassen. Bei der Betrachtung des aktuellen Trends im Tagescharts dominiert somit weiter das Abwärts. Sehen wir im DAX-Future bald die Jahrestiefs? Was kann man aus dem Chartbild noch ableiten? Chartanalyse DAX-Future für die KW27 In meiner Analyse sehen Sie den Tageschart des DAX-Futures als Basis. Er zeigt die Kursentwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...