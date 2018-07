Na, noch immer nicht genug von Dividendenaktien? Nachdem in der letzten Woche die Dividende des Autobauers BMW an der Reihe gewesen ist, wird es heute Zeit in eine neue Branche einzutauchen. Nestlé (WKN: A0Q4DC) ist nämlich bekannt dafür, ein sehr defensiver, weil breit aufgestellter Lebensmittelkonzern zu sein. Viele ebenfalls defensiv- und riskobewusst-angehauchte Einkommensinvestoren setzen daher schon seit etlichen Jahren auf diesen bekannten Dividendenzahler. Doch besitzt Nestlé auch heute noch eine ansprechende Dividendenstory? Finden wir es in unserem Foolishen Quick-Check heraus! Die Dividendenrendite Never change a winning team! In diesem Sinne fangen wir auch heute mit der Dividendenrendite an, ...

