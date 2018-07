Hamburg (ots) -



Das Schifffahrtsunternehmen für Hamburger Hafenrundfahrten ist ab sofort offizieller Supplier des Hamburger SV und Partner von HSV-Reisen.



Pünktlich zum offiziellen Start der Bundesliga-Saison 2018/19 präsentiert der HSV mit der RAINER ABICHT Elbreederei GmbH & Co. KG einen neuen Partner an seiner Seite. Das traditionsreiche Familienunternehmen in dritter Generation wird offizieller Supplier des HSV sowie Partner von HSV-Reisen.



"Wir freuen uns sehr, mit Rainer Abicht ein Hamburger Urgestein als Supplier gewonnen zu haben", sagt Oliver Poppelbaum, Direktor Vertrieb/Prokurist Digital und Sales beim HSV. "Die Fans können sich im Rahmen der Partnerschaft u.a. über tolle Kombi-Angebote durch HSV-Reisen freuen. Zudem bekommt der HSV eine ganz besondere Präsenz im Hafen."



"Die Zusammenarbeit mit dem Hamburger SV bedeutet für uns als Hamburger Traditionsunternehmen sehr viel. Wir freuen uns, die zahlreichen HSV-Fans aus ganz Deutschland auf unseren weiß-blauen Schiffen begrüßen zu dürfen. Der Mannschaft des HSV wünschen wir eine erfolgreiche Saison mit einem direkten Wiederaufstieg in die erste Fußball-Bundesliga", sagt Rainer Abicht, geschäftsführender Gesellschafter der RAINER ABICHT Elbreederei.



Die beiden HSV-Profis Julian Pollersbeck und David Bates läuteten die Partnerschaft bereits durch eine Trikotübergabe im Hafen an einen Kapitän von Rainer Abicht ein.



Pressekontakt: HSV Fußball AG Pressesprecher: Till Müller E-Mail: presse@hsv.de