Ladies Night in der ProSieben-Spielshow "TEAMWORK" am 2. August: Carolin Kebekus, Martina Hill und Collien Ulmen-Fernandes müssen in Geschicklichkeits-, Sport- und Wissensspielen an ihre Grenzen gehen - für ihre Fans. Jeder Promi bildet ein Team mit einem seiner größten Fans und kann für diesen mehr als 50.000 Euro erspielen. Aufgabe des Fans ist es, seinen Star gegen den vermeintlich schwächsten Gegner antreten zu lassen. Wer schätzt das Können der Promis am besten ein? Wer beweist einen kühlen Kopf und spielt sich mit seinem Star zum Sieg? Jeannine Michaelsen führt bei "TEAMWORK - Spiel mit deinem Star" durch den Abend.



Tickets für die Show sind erhältlich unter https://tickets.endemolshine.de



Die ProSieben-Sommerspiele im Überblick:



Donnerstag, 26.07., 20:15 Uhr: "Schlag den Star" Donnerstag, 02.08., 20:15 Uhr: "TEAMWORK - Spiel mit deinem Star" Donnerstag, 09.08., 20:15 Uhr: "Schlag den Star" Donnerstag, 16.08., 20:15 Uhr: "TEAMWORK - Spiel mit deinem Star"



