FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesregierung will binnen eines Jahres ein Maßnahmenpaket zur Beseitigung des Pflegenotstands auf den Weg bringen. Das kündigten Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Familienministerin Franziska Giffey (SPD) und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) im Gespräch mit der Zeitung Bild am Sonntag (Bams) an. Am Dienstag startet die konzertierte Aktion Pflege der Bundesregierung demnach offiziell.

"Wir geben hier den Schwur ab", sagte Giffey in einem gemeinsamen Interview. "Hier sitzen drei Minister, die gemeinsam gegen den Pflegenotstand vorgehen wollen." Das gehe nur parteiübergreifend, sagte Heil. "Das ist der Pflegepakt hier. Wir haben einen Kraftakt vor uns", sagte er.

Der Arbeitsminister kündigte an, die Löhne von Pflegekräften bis Mitte nächsten Jahres deutlich zu erhöhen. Seine Aufgabe sei es, dass "wir jetzt binnen eines Jahres einen Flächentarifvertrag in der Pflege hinbekommen". Dafür spreche er mit Arbeitgebern und Gewerkschaften, die hier in der Pflicht seien.

In maximal einem Jahr wolle man "konkrete und verbindliche Vereinbarungen mit allen haben, die in der Pflege Verantwortung tragen", sagte Spahn der Zeitung. Gebraucht würden bis zu 50.000 zusätzliche Pflegekräfte, die auch im Ausland gesucht würden.

July 01, 2018 05:39 ET (09:39 GMT)

