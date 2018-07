Köln (ots) - Gleicher Inhalt, neuer Name: Die WDR 5-Radiosendung "Leonardo - Wissenschaft und mehr" heißt ab Montag, 2. Juli 2018, "Quarks - Wissenschaft und mehr". Wie gewohnt gibt es montags bis freitags von 15.05 bis 17 Uhr aktuelle Themen, einordnende Hintergrundinformationen und spannende Fakten aus der Wissenschaft. Jede Woche schalten über eine Millionen Hörer ein, damit ist sie deutschlandweit die erfolgreichste Wissenschaftssendung im Radio. Neben "Quarks" im Fernsehen (dienstags, 21 Uhr) und im Radio wird es mit "Quarks.de" im Oktober dieses Jahres auch einen gemeinsamen Online-Auftritt geben. Außerdem ist Quarks auf allen relevanten Drittplattformen präsent, ab sofort auch auf YouTube. Der WDR führt damit die bisherigen drei Angebote in Fernsehen, Hörfunk und Internet zu einer Marke zusammen.



Hinter all den Veränderungen steht mit dem WDR Campus Wissen die größte Wissenschaftsredaktion innerhalb der ARD. Maria Dickmeis, die gemeinsam mit Peter Ehmer den crossmedialen Campus leitet, sagt: "Wir haben einen gemeinsamen Markenkern und wir wollen für unsere wichtigen Inhalte maximale publizistische Strahlkraft - auf allen Ausspielwegen!" Peter Ehmer: "Je stärker und umfassender die Marke, desto größer ist die Chance, im unübersichtlichen Angebotsmarkt als Qualitätsgarant wahrgenommen zu werden: Was ,Quarks' sagt, das stimmt."



"Quarks" im Radio wird im Wechsel von Marija Bakker, Sebastian Sonntag, Steffi Klaus, Franz-Josef Hansel, Martin Winkelheide und Marlis Schaum moderiert.



"Quarks" im Fernsehen mit den Moderatoren Mai Thi Nguyen-Kim, aktuell mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet, Ranga Yogeshwar und Ralph Caspers kommt am Dienstag, 31. Juli 2018, aus der Sommerpause zurück.



Quarks im WDR Fernsehen: dienstags, 21 bis 21.45 Uhr Quarks im Radio bei WDR 5: montags bis freitags, 15.05 bis 17 Uhr



Fotos finden Sie unter www.ard-foto.de



OTS: WDR Westdeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7899 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7899.rss2



Pressekontakt: WDR Presse und Information WDR-Pressedesk, Telefon 0221 220 7100 wdrpressedesk@wdr.de