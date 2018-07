Der DAX ist in einem Band gefangen, welches seinen Bewegungsraum stark einschränkt. Aus diesem Grund kommt es in den letzten beiden Tagen zu wilden Richtungswechseln und Fehlausbrüchen, ohne dass sich eine Marktgruppe durchsetzen kann. Diese Pattsituation wird schon in Kürze aufgelöst werden. Erneut wird den Anlegern dabei viel abverlangt werden, denn überraschende Wendungen stehen auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...