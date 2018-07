Mainz (ots) - Die achtteilige ZDF-Doku-Reihe "Nicht zu stoppen" wurde am Sonntag, 1. Juli 2018, beim 18. Kinder-Medien-Preis im Rahmen des Filmfests München mit dem Weissen Elefanten 2018 in der Kategorie TV-Produktionen ausgezeichnet. Die Reihe begleitet sechs jugendliche Top-Athleten verschiedener sportlicher Disziplinen auf dem Weg zu ihrem großen gemeinsamen Traum: die Teilnahme an den Paralympischen Spielen 2020.



Die Sportler im Alter von 14 bis 17 Jahren haben von Geburt an eine körperliche Behinderung und zeigen, welche Alltagssituationen sie meistern und zu welchen Leistungen sie imstande sind. In einem Trainingscamp an der Sporthochschule Köln gibt Beachvolleyball-Olympiasieger Julius Brink Tipps für ihr persönliches Weiterkommen. ZDF-Sportmoderator Sven Voss coacht die Sportler in Kommunikation und Selbstpräsentation. Einen überraschenden Gast-Auftritt hat außerdem Basketball-Superstar Dirk Nowitzki.



"Nicht zu stoppen" wurde von der Caligari Entertainment GmbH im Auftrag des ZDF produziert und ab Januar 2018 bei KiKA ausgestrahlt. Verantwortliche Redakteurin im ZDF ist Gordana Großmann. Der vom Medien-Club München e.V. initiierte Kinder-Medien-Preis Der Weisse Elefant zeichnet seit 2001 herausragende Produktionen für Kinder und Jugendliche sowie Nachwuchsdarsteller aus Film und Fernsehen aus.



