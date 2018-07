Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den schärferen Kurs der Europäischen Union in der Asylpolitik verteidigt. "Wir ziehen nicht die Brücken hoch, sondern wir fragen uns, was können wir tun, um illegalen Schleppern und Schleusern das Handwerk zu legen", sagte Merkel am Sonntag bei der Aufzeichnung des Sommerinterviews der ZDF-Sendung "Berlin direkt". Die Schleuser gingen hartherzig mit dem Leben der Flüchtlinge um und bereicherten sich an ihnen. Dem könne Europa nicht zusehen.

Sie sei froh, dass es etwa einen österreichischen Kanzler Sebastian Kurz gebe, der seine Sichtweise darstelle. Es sei klar, dass es da mal Meinungsverschiedenheiten gebe. "Wir alle sind für Außengrenzenschutz", sagte Merkel.

In München wollte um 15.00 Uhr der CSU-Vorstand gemeinsam mit der CSU-Landesgruppe im Bundestag über das Vorgehen im Asylstreit beraten. Bei der CDU kommt das Parteipräsidium um 17.00 Uhr zusammen, der größere Vorstand um 19.00 Uhr./bk/poi/DP/men

