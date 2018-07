BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will das Bündnis mit der Schwesterpartei CSU trotz des tiefgehenden Streits um die Flüchtlingspolitik erhalten. "Ich möchte, dass CDU und CSU gemeinsam weiterarbeiten. Wir sind eine Erfolgsgeschichte für Deutschland", sagte Merkel im ZDF-Interview vor wichtigen Beratungen beider Parteien. Das Gespräch mit der Kanzlerin wird am Abend ausgestrahlt.

CDU und CSU hatten sich über Wochen einen beinharten Kampf geliefert, der beinahe zum Bruch der Fraktionsgemeinschaft und damit auch der großen Koalition geführt hat. In der Politik gehe es manchmal rau zu, erklärte Merkel zu den Attacken aus Bayern. "Das muss man aushalten." Nach dem EU-Gipfel mit seinem klaren Bekenntnis zur Eindämmung der Migration nach Europa hatten die Christsozialen hörbar ihre lauten Angriffe auf die Kanzlerin gemäßigt.

Offiziell bestehen sie aber weiter darauf, bereits in anderen EU-Staaten registrierte Flüchtlinge an der deutschen Grenze zurückzuweisen. Merkel hat solch einen Alleingang immer abgelehnt und CSU-Chef Horst Seehofer mit Entlassung gedroht, sollte er als Bundesinnenminister der Polizei einen entsprechenden Befehl erteilen.

Beide Politiker hatten sich bereits am Samstagabend getroffen, um einen gesichtswahrenden Kompromiss auszuloten. Ergebnisse sind bisher nicht nach außen gedrungen. Die Kanzlerin wollte sich in dem Interview nicht dazu äußern. Sie ließ auch die Frage unbeantwortet, ob sie Seehofer im Falle einer Eskalation entlassen würde. Sie pochte darauf, dass es in der Flüchtlingspolitik keine Alleingänge geben dürfe. "Die Migrationsfrage kann Europa spalten." Deshalb sei es wichtig, für den Zusammenhalt der Europäer zu kämpfen.

Am Nachmittag kommen CDU und CSU zu getrennten Beratungen zusammen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 01, 2018 08:41 ET (12:41 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.