Andrea Bocelli, "die Stimme Gottes", wie Céline Dion ihn betitelt, verzauberte das Publikum und sang zum ersten Mal in Europa einen Titel aus seinem neuen Album



Köln (ots) - Der italienische Startenor und Publikumsliebling Nr. 1, ANDREA BOCELLI, begeisterte gestern bei seinem Konzert in Köln in der LANXESS Arena, nach München und Hamburg, abermals tausende Fans.



Vor einer traumhaft inszenierten multimedialen Kulisse sang sich Andrea Bocelli erneut in das Herz seiner begeisterten Fangemeinde. Das Repertoire umfasste dabei Melodien aus Oper, Film und Musical. Unterstützt wurde Maestro Bocelli dabei von dem KölnChor und der neuen Philharmonie Westfalen.



Als krönenden Abschluss sang Andrea Bocelli zum ersten Mal in Europa, als Dankeschön an Deutschland, seine neue Single "If Only" vom noch nicht veröffentlichtem Album "SI". Das Comeback-Album, mit brandneuen Songs nach 14 Jahren, wird im Oktober veröffentlicht.



An folgenden Termine können die Fans ANDREA BOCELLI live erleben:



* 24. August 2018 - Waldbühne BERLIN * 09. Januar 2019 - TUI Arena HANNOVER * 11. Januar 2019 - Hanns-Martin-Schleyer-Halle STUTTGART * 19. Januar 2019 - St. Jakobshalle BASEL (Schweiz)



Tickets für die Deutschland-Shows sind auf eventim.com & für die Schweiz-Show auf ticketcorner.ch erhältlich!



