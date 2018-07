Der Moderiese und einstige Trendsetter H&M steckt seit Jahren in der Krise. Aus der soll den Schweden nun der Ausbau der Outlet-Kette Afound helfen.

Die Deutschen kaufen ihre Mode gerne zum Schnäppchenpreis. Davon profitieren Textil-Discounter wie Primark und Kik, aber auch immer mehr Mode-Outlets, die nicht mehr ganz aktuelle Markenware mit kräftigen Rabatten verramschen. Auch der skandinavische Moderiese H&M will hier künftig mitmischen.

"Die deutschen Verbraucher lieben Outlets", weiß der Branchenkenner Joachim Stumpf von der Münchner Handelsberatung BBE. "Konzepte, die den Preis in den Mittelpunkt stellen, kommen bei den deutschen Verbrauchern sehr gut an." Tatsächlich gaben bei einer Umfrage des Instituts Allensbach im Auftrag der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" kürzlich mehr als die Hälfte der Befragten an, sich beim Bekleidungskauf nach Sonderangeboten zu richten.

Wohl auch deshalb versuchen inzwischen immer mehr etablierte Händler mit eigenen Outlets auf den Billigtrend aufzuspringen. Der Kaufhof-Mutterkonzern HBC startete bereits vor einiger Zeit mit großen Ambitionen die Outlet-Kette Saks Off 5th in Deutschland. Der Karstadt-Mutterkonzern Signa rundete sein Warenhausangebot mit dem Online-Designer-Outlet dress-for-less ab. Und jetzt will auch der Textilriese H&M mit einer eigene ...

