FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess kann die Verhaftung von Audi-Chef Rupert Stadler im Zusammenhang mit der Dieselaffäre nur schwer nachvollziehen. "Das war für mich in der Tat ein Riesenschock", sagte Diess in einem Interview mit Bild am Sonntag (Bams). "Der Vorstandschef einer großen Automarke in U-Haft: Das gab es noch nie."

Die Staatsanwaltschaft München II hatte Stadler vor zwei Wochen wegen Verdunklungsgefahr festnehmen lassen. Die Ermittler werfen Stadler unter anderem Betrug beim Verkauf von hunderttausenden Dieselautos mit manipulierter Abgasreinigung auf dem europäischen Markt vor.

"Für mich ist die Festnahme nur schwer nachvollziehbar", sagte Diess der Zeitung. Solange keine anderen Fakten bekannt seien, gelte für ihn die Unschuldsvermutung. Auf die Frage, ob er sich eine Rückkehr von Stadler vorstellen könne, sagte Diess: "Es kommt auf die Fakten an. Sollten die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft zutreffen, ist die Entscheidung klar."

Die Festnahme von Stadler ist die erste eines VW-Vorstandsmitglieds. Der Audi-Chef ist seit über sieben Jahren Mitglied der VW-Führungsspitze und hat bedeutenden Anteil am wirtschaftlichen Erfolg des Ingolstädter Konzerns.

Eine Führungsschwäche bei Audi sieht Diess derweil nicht. "Bei uns ist das Geschäft so: Wenn der Vorstandsvorsitzende einige Zeit weg ist und das restliche Team ist da, dann merken Sie da noch nicht viel", sagte er der Bams. "Dauert es zu lange, dann wird das natürlich zu einem Problem. Aber ich bin überzeugt, dass wir da wieder rauskommen. Denn Audi hat sehr viel Substanz, eine gute Mannschaft und baut weiterhin tolle Autos."

July 01, 2018 09:31 ET (13:31 GMT)

