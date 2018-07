Merkel will an Zusammenarbeit von CDU und CSU festhaltenBerlin/München - Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel will die Zusammenarbeit von CDU und CSU fortsetzen. "Aber für mich ist auch wichtig, dass keine unilateralen, unabgestimmten und keine Entscheidungen zu Lasten Dritter getroffen werden", sagt Merkel in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...