Sahra Wagenknecht, die Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke, verrät im Geld-Gespräch, warum sie keine Schulden macht, was sie sich gönnt und wie sie durch die Nullzinsphase kommt.

Frau Wagenknecht, muss eine Linke Asketin sein?Das ist völliger Unsinn. Das Problem ist ja, dass der Kapitalismus viele unfreiwillig zu Asketen macht: Menschen in schlecht bezahlten Jobs, mit niedrigen Renten, die keine Chance haben, sich ein gutes Leben zu leisten.

Was gönnen Sie sich für ein gutes Leben?Ich gehe gern in gute Restaurants, das macht mir Spaß. Ich esse gerne. Gut ist dabei übrigens oft nicht gleichbedeutend mit einem abgehobenen Preisniveau. In Berlin gibt es ein Lokal, die "Nußbaumerin", mit hervorragender, österreichisch inspirierter Küche. Darunter wunderbare Marillenknödel. Das ist ein Gericht, das meine Oma immer gekocht hat. Die gibt es so gut nur dort. Das Saarland hat viele exzellente Restaurants, aber keins, in dem man Marillenknödel essen kann.

Der beste Kauf Ihres Lebens?Mein Fahrrad. Zu den Dingen, die ich mir gönne, gehört ein wirklich gutes Fahrrad, was heutzutage ja nicht so preiswert ist. Meines ist leicht, hat 30 Gänge und gute Bremsen, es läuft toll und ist einer der Gebrauchsgegenstände, die ich am meisten nutze.

Welches Verhältnis zu Geld haben Sie von Zuhause mitbekommen?In meiner Kindheit in der DDR war in der Regel nicht Geld die Mangelware, sondern das, was man von Geld kaufen konnte. Wir haben zwar in bescheidenen Verhältnissen gelebt: Meine Oma war Verkäuferin, mein Opa hat bei Zeiss gearbeitet, meine Mutter war alleinerziehend. Aber in der Regel war es so: Man konnte sich viele Dinge leisten, es gab sie nur nicht. Luxus war, wenn man Orangen oder Erdbeeren zu kaufen bekam.Wann haben Sie das erste Mal Geld verdient?Als Schülerin. Ich habe regelmäßig in den Ferien gearbeitet, seit ich elf, zwölf Jahre alt war: Post ausgetragen, Tomaten geerntet. Später, so ab 16, habe ich mir Arbeiten gesucht, die ich gern gemacht habe, zum Beispiel Führungen im Goethe-Haus in Weimar. Da war Arbeit dann nicht mehr nur eine Last.

Wie war es, über ein eigenes kleines Einkommen zu verfügen?Nicht um Taschengeld zu bitten, sondern selbst Geld zu verdienen, gibt einem schon einen gewissen Stolz. Das genießt man anders und ...

