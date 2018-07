Zugegeben, die Commerzbank gab ihren Anlegern in der letzten Zeit nicht viel Grund dazu, optimistisch zu sein. Vor allem der Blick auf den Aktienkurs war meist ein einziges Trauerspiel.

Dennoch gibt es so manches, was für das Frankfurter Geldhaus spricht. So konnte im ersten Quartal immerhin ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,2 Euro erreicht werden, eine deutliche Steigerung im Vergleich zum vorherigen Quartal. Darüber hinaus zeigen viele Umbaumaßnahmen schon jetzt Wirkung, auch wenn ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...