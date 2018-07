Irans Präsident Hassan Ruhani kommt nach zweieinhalb Jahren zum ersten Mal wieder für einen Staatsbesuch nach Westeuropa. Ruhani trifft sich am Montag und Dienstag unter anderem mit dem Schweizer Bundespräsidenten Alain Berset in Zürich und Bern. Nach Angaben der Schweizer Regierung soll bei den Gesprächen das Atomabkommen mit dem Iran im Mittelpunkt stehen, nachdem US-Präsident Donald Trump daraus ausgestiegen ist. Außerdem soll darüber beraten werden, wie die bilateralen Beziehungen weiterentwickelt werden können, auch wenn die USA wieder Sanktionen gegen den Iran einführt. Am Mittwoch wird Ruhani dann in Wien erwartet.

Ruhani steht im Iran wegen einer Finanzkrise unter Druck. Einen Rücktritt schloss er zuletzt aus. Beobachter im Iran gehen nicht davon aus, dass er bei seinen Besuchen in der Schweiz und in Österreich konkrete Erfolge erzielen kann./nif/DP/men

