Erst nach der Senats-Wahl im kommenden November will der amerikanische Präsident das nordamerikanische Freihandelsabkommen Nafta neu verhandeln.

US-Präsident Donald Trump will die ins Stocken geratenen Neuverhandlungen des nordamerikanischen Freihandelsabkommen Nafta nicht vor der US-Parlamentswahl am 8. November beenden. Das sagte Trump in einem am Sonntag ausgestrahlten ...

